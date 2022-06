Taxas euribor voltam a subir a três e a seis meses

A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, voltou esta quinta-feira a aumentar fixando-se nos 0,249%, mais 0,012 pontos face a quarta-feira, continuando também ascendente a três meses.

A Euribor a seis meses entrou em terreno positivo em 06 de junho, depois de ter estado negativa durante seis anos e sete meses (entre 06 de novembro de 2015 e 03 de junho de 2022).

A taxa Euribor a três meses também voltou hoje a subir, ao avançar para -0,172%, mais 0,010 pontos do que na quarta-feira.

Já a Euribor a 12 meses caiu para 1,058%, uma descida de 0,009 pontos.

As Euribor começaram a subir mais significativamente desde 04 de fevereiro, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter admitido que poderia subir as taxas de juro diretoras este ano devido ao aumento da inflação na zona euro e a tendência foi reforçada com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro.

Na quarta-feira, o BCE prometeu "flexibilidade" na política monetária para acalmar a tensão no mercado de dívida, após uma reunião de emergência do Conselho de Governadores.

No final da reunião, a instituição anunciou que "vai aplicar alguma flexibilidade no reinvestimento" das obrigações adquiridas no âmbito do programa de emergência lançado durante a pandemia (PEPP).

O BCE disse também que pretende "acelerar" o projeto de um novo instrumento "anti-fragmentação" para impedir uma divergência acentuada entre as taxas de juro dos países do Norte e os do Sul na zona euro.