Gás. Entra em vigor o teto ibérico para produção de eletricidade

O regime ibérico excecional que vai definir um preço máximo para o gás natural usado nas centrais de produção de eletricidade produz efeitos no mercado a partir de desta quarta-feira.

Num comunicado divulgado no dia 8 de junho, o Ministério do Ambiente e Ação Climática adiantou que o mecanismo ibérico que define um regime excecional para a fixação dos preços no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) produz efeitos no mercado de eletricidade dia 15 de junho.

"Com caráter excecional, o mecanismo surge na sequência da escalada de preços no mercado do gás (em máximos históricos), com consequências diretas nos preços da eletricidade", referiu, indicando que "a medida vigorará até 31 de maio de 2023, englobando o período de maior consumo de eletricidade (outono e inverno)".

Assim, "durante este período será definido um preço máximo médio de 48,75 euros por megawatt-hora para o gás natural utilizado nas centrais termoelétricas para produção de eletricidade".