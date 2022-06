Indústria automóvel portuguesa em "risco de declínio"

Guy Ryder falava esta terça-feira na abertura da conferência de apresentação de um estudo sobre o futuro do trabalho no setor automóvel, onde esta crise também foi visível, e apontou os principais alvos destas desigualdades: mulheres jovens e trabalhadores informais.

Na apresentação do relatório, o diretor-geral da Organização Internacional para o Trabalho alertou para os perigos de as sucessivas crises provocarem desigualdades laborais crescentes.

O setor, com um peso importante no PIB e nas exportações nacionais, está assente em "supressão salarial" e está dependente de material importado e de motores de combustão, indica o documento.

"Penso que o que estamos a assistir hoje é a uma crise de desigualdades. A pandemia já tinha mostrado disparidades pré-existentes de uma natureza dramática e isto também é verdade na Europa. As crises aumentam as desigualdades: mulheres trabalhadoras, jovens trabalhadores , informais, precários, todos eles estavam em desvantagem e ficaram pior. Isto é verdade também para o setor automóvel. A menos que façamos alguma coisa para parar isto, esta crescente desigualdade irá aumentar no futuro e isto é um perigo", alerta o diretor-geral da OIT.

Guy Ryder apontou o perigo futuro das crescentes desigualdades laborais e como solução o diálogo entre o eixo Estado -empregadores - trabalhadores.

"Podemos organizar o trabalho de maneira diferente. Estados e governos podem intervir de uma maneira e a uma escala que ninguém podia imaginar. Os empregadores e os trabalhadores podem encontrar soluções em conjunto através do diálogo", sublinha.

A apresentação do estudo decorreu no Museu da Eletricidade, em Lisboa, e contava inicialmente com a presença do primeiro-ministro, entretanto cancelada devido à deslocação de António Costa a Haia, ainda esta tarde.

Em substituição do primeiro-ministro nesta conferência esteve o secretário de Estado da Economia, João Neves, que defendeu uma valorização dos salários que possa acompanhar a mudança da alteração das competências que está associada às mudanças do modelo económico.