"Crash" no mercado das criptomoedas. Plataforma de empréstimos Celsius suspende transações

A Celsius Network, uma das maiores empresas de empréstimos de criptomoedas dos EUA, congelou os levantamentos e transferências esta segunda-feira, devido a "condições de mercado extremas". A medida é uma reação à queda dos mercados de criptomoedas. Depois de, em novembro, ter atingido os 56 mil euros, esta segunda-feira, o preço da Bitcoin chegou aos 22.600 euros, o preço mais baixo registado desde ofinal de 2020. Já a Ethereum chegou aos 1.146 euros, o valor mais baixo desde o início de 2020.

A empresa norte-americana permite aos utilizadores emprestarem três criptomoedas - Bitcoins, Ether e Tether - e receber juros semanalmente. Dependendo do prazo e da criptomoeda em questão, a plataforma oferece uma taxa de juro de até 18% por ano.



No fim de novembro do ano passado, angariou 750 milhões de dólares junto de investidores, incluindo o segundo maior fundo de pensões do Canadá. A empresa foi avaliada na altura em 3,25 mil milhões de dólares.

Numa publicação no seu blogue , a empresa disse que congelou os levantamentos, bem como as transferências entre contas, "para estabilizar a liquidez e as operações enquanto tomamos medidas para preservar e proteger os ativos".

"Estamos hoje a tomar esta medida para colocar a Celsius numa melhor posição para honrar, com o tempo, as suas obrigações de levantamento".

Após o anúncio, o token da empresa sofreu também uma queda de valor na ordem dos 60%.

O mercado das criptomoedas tem reagido negativamente à conjuntura económica mundial, com a inflação a provocar grandes quedas no valor das moedas. O índice de inflação divulgado na última sexta-feira mostrou que os preços subiram 8,6% no último ano, ligeiramente acima do esperado. As bolsas norte-americanas caíram quase 3%.