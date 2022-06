Gasolina desce e gasóleo poderá passar os dois euros para a semana

O preço do gasóleo deverá aumentar cerca de 10 cêntimos por litro a partir de segunda-feira, segundo fontes do setor à Renascença. Por seu lado, o custo da gasolina deverá diminuir dois cêntimos/litro.

Perante novo aumento, o preço do gasóleo simples poderá aproximar-se ou ultrapassar os dois euros por litro. Na origem deste aumento está a subida da cotação do petróleo, que se encontra próximo de máximos de três meses, devido à subida dos preços dos produtos refinados por dificuldades de oferta ao mesmo tempo que a procura aumentou.

Desta vez, o valor do ISP (imposto sobre produtos petrolíferos) não será atualizado, devido aos feriados. A próxima atualização (que devolve a receita adicional de IVA referente ao aumento do preço dos combustíveis) será em 17 de junho.

No que toca ao desconto equivalente à redução do IVA para 13%, e segundo o jornal ECO, entrou em vigor na segunda-feira, dia 5, e resulta na redução de 0,5 cêntimos no custo da gasolina e de 0,3 cêntimos no do gasóleo. Este desconto vigora durante todo este mês.

No início da semana, os dois combustíveis sofreram um aumento: cerca de 12 cêntimos na gasolina e 14 cêntimos no gasóleo.





[Notícia corrigida às 14h50]