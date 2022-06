Rendas. Atualização deve ser travada se inflação continuar elevada

De acordo com as regras em vigor, os valores das rendas estão sujeitos a atualizações anuais , que se aplicam de forma automática em função da inflação média dos últimos 12 meses registada em agosto, exceto habitação.

Há vários meses que o peso da inflação se faz sentir na carteira dos portugueses e a manutenção dos Índice de Preços do Consumidor (IPC) em níveis elevados irá também refletir-se no valor das rendas.

Segundo dados do INE, "todas as regiões apresentar(...)

Tomando como exemplo os dados da estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) que indicam a inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação, registada em maio, isto significaria que as rendas aumentariam 3,41% em 2023.

Trata-se de um valor que apenas encontra paralelo com os 3,19% registados em 2012 e os 3,36% em 2013, mas que contrasta com a subida de 0,43% apurada para 2022 que se seguiu a um ano de congelamento.

De acordo com a lei do arrendamento, a primeira atualização pode ser exigida um ano após a vigência do contrato, e as seguintes um ano depois da atualização prévia, tendo o senhorio de comunicar por escrito, com uma antecedência mínima de 30 dias, o coeficiente de atualização e a nova renda que resulta deste cálculo.

Caso não o pretendam, os senhorios não são obrigados a aplicar esta atualização.

As rendas anteriores a 1990, contudo, foram atualizadas a partir de novembro de 2012, segundo o NRAU, que permite aumentar as rendas mais antigas através de um processo de negociação entre senhorio e inquilino. Caso tenham sido objetivo deste mecanismo de atualização extraordinária, ficam isentos de nova subida.