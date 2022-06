Tabela remuneratória única. FESAP lamenta falta de vontade política do Governo

“Nós queríamos encontrar, pelo menos, um compromisso negocial, calendarizado, com compromissos sérios para que se encontrasse um caminho para que todas estas matérias fossem revistas e pudéssemos ter uma administração pública ainda mais motivada, recrutando os melhores e mantendo a competência que já temos hoje nalgumas áreas”, defende José Abraão.

“É alguma dificuldade de vontade política. Já estamos a falar para 2023 e este é um conjunto de problemas que não pode continuar a arrastar-se no tempo, porque isto gera revolta, desmotivação e contestação social”, afirma o líder da FESAP.

Em declarações à Renascença , José Abraão espera que através do diálogo seja possível alcançar uma solução de compromisso.

Se o Governo não estiver disponível para rever as carreiras globalmente, estará a criar injustiças, afirma o sindicalista, que fala também na necessidade de rever as carreiras do assistente operacional.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, a ministra da Presidência, responsável pela tutela, não se compromete com um calendário para a revisão da Tabela Remuneratória Única para 2023.

Essa é uma das prioridades para a FESAP, para o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) e para a Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, no processo negocial que arranca esta quarta-feira.

A ministra Mariana Vieira da Silva garante, por outro lado, que o estudo que está previsto para a semana de trabalho de quatro dias no setor privado também vale para a Administração Pública, mas a aplicação "pode ser de tipo diferente".

“Pode ser um caminho de reorganização do tempo de trabalho; pode ser concentrando mais horas de trabalho em menos dias. Todas as soluções são possíveis, é isso que significa ter um projeto-piloto e um debate com os sindicatos”, adianta Mariana Vieira da Silva.

Para José Abraão, o Estado deve dar o exemplo. Não é por se trabalhar mais horas que a produtividade aumenta.