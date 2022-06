OCDE revê em baixa PIB português para este ano

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) reviu em baixa as projeções de crescimento para a economia portuguesa.

Ao invés dos 5,8% previsto para este ano e 2,8% para 2023, a OCDE estima agora que o PIB português vai crescer 5,4% este ano e 1,7 no próximo. Estas estimativas são mais otimistas que as do Governo.

No relatório económico de 2022, a organização considera que apesar de Portugal ter poucas ligações diretas com os mercados russo e ucraniano, a guerra está a afetar a atividade económica, a confiança dos agentes e o poder de compra dos consumidores.

A OCDE aconselha o Governo a dar apoios diretamente aos mais afetados pela subida dos preços, famílias e empresas viáveis. No caso dos combustíveis, defende apoios financeiros diretos em vez da descida de taxas.

A organização justifica a revisão em baixa com o facto de "o ritmo da retoma económica está a diminuir, com a incerteza elevada, o aumento dos preços das matérias-primas e da energia, e redução dos salários reais", apesar de "o forte crescimento do consumo privado e a recuperação do turismo" terem apoiado o crescimento do PIB no início de 2022.

A organização sediada em Paris diz ainda que "os fortes aumentos nos custos de produção afetaram negativamente o sentimento na construção e na indústria" e, "embora Portugal tenha poucos vínculos comerciais diretos com a Rússia e a Ucrânia, a guerra está a perpetuar os aumentos dos preços da energia e dos alimentos, aumentando a incerteza e pesando sobre a retoma económica".