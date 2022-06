Coima de 130 milhões a supermercados e fornecedor

A Autoridade da Concorrência (AdC) aplicou uma coima de 130 milhões de euros a quatro cadeias de supermercados e a um fornecedor.

O regulador considera que os grupos Auchan, E. Leclerc, Modelo Continente e Pingo Doce, juntamente com o fornecedor comum de produtos alimentares, cuidado da casa e cuidado pessoal Unilever, participaram “num esquema de fixação de preços de venda ao consumidor”.

A investigação concluiu que, "mediante contactos estabelecidos através do fornecedor comum, sem necessidade de comunicarem diretamente entre si, as empresas de distribuição participantes asseguram o alinhamento dos preços de retalho nos seus supermercados, numa conspiração equivalente a um cartel, conhecido na terminologia do direito da concorrência como hub-and-spoke".

“A coima aplicada às cinco empresas totalizou mais de 130 milhões de euros”, refere a AdC, em comunicado enviado à Renascença.

Esta é a sétima decisão sancionatória nas investigações conduzidas pela AdC na Grande Distribuição, após as diligências de busca e apreensão de 2017, e das quais já resultaram coimas no valor total de mais de 645 milhões de euros, sublinha a Autoridade da Concorrência.

A decisão sancionatória pode ser objeto de recurso para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão.

A cadeia de supermercados Auchan "refuta totalmente" as práticas imputadas pela Autoridade da Concorrência e garantiu que irá "recorrer".