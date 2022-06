Câmara do Porto vota isentar feirantes do pagamento de taxas municipais até dezembro

O executivo da Câmara do Porto delibera na segunda-feira isentar do pagamento de taxas municipais os comerciantes que ocupam feiras e mercados até ao final do ano, face aos efeitos que a pandemia continua a provocar neste setor.

Na proposta, a que a Lusa teve hoje acesso, o vereador da Economia da Câmara do Porto, Ricardo Valente, salienta que a pandemia da covid-19 "tem afetado diversos setores da atividade económica" e, em particular, as feiras e mercados que, "pelas suas condições de funcionamento endógenas não puderam manter a atividade na esfera "online"".

"O evoluir da pandemia continua a gerar efeitos a nível mundial e, em particular, em Portugal, que atravessa atualmente a 6.ª vaga", salienta o vereador, acrescentando que a maioria liderada pelo independente Rui Moreira entende manter o apoio de isenção até ao final do ano.

"A continuidade do apoio às feiras e mercados que decorrem no município do Porto é uma justa forma de contribuir para a mitigação dos prejuízos suportados pelos feirantes durante os últimos dois anos e um contributo à retoma económica deste setor", acrescenta.

Nesse sentido, o executivo vota na reunião pública de segunda-feira conceder benefícios fiscais, através da isenção das taxas municipais, por um período de seis meses, isto é, entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2022, aos agentes do tecido económico da cidade.

A isenção do pagamento de taxas municipais aos comerciantes que ocupam feiras e mercados da cidade durante o primeiro semestre do ano já tinha sido aprovada pelo executivo municipal.