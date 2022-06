"Turismo não é um dado adquirido" e retoma dá trabalho

“O turismo não é um dado adquirido: pode existir hoje e acabar amanhã, como já vimos em março de 2020. Por isso, tem de ser acarinhado”, alerta o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, durante a breve intervenção que fez na sessão de abertura do congresso Vê Portugal, em Tomar.

Os dados oficiais mostram que a atividade está a recuperar bem e que Portugal está a conseguir melhores resultados que muitos países europeus e mesmo a nível mundial. Nalgumas regiões, os resultados de fevereiro, março e claramente, de abril, são já superiores aos alcançados nos mesmos meses de 2019, o melhor ano turístico nacional. As expectativas são boas e conseguir que 2022 supere o ano pré-pandemia é uma hipótese altamente provável. No entanto, Luís Araújo faz questão de frisar que estes bons resultados não são fruto da sorte ou do azar (de outros países mais próximos da zona de guerra), mas sim do muito trabalho de todos que foi realizado nestes dois anos de pandemia, com a requalificação do destino Portugal.

“O turismo tem de mudar, tornar-se também ele mais sustentável, se queremos uma sociedade melhor, um mundo melhor. E Portugal está a fazer essa mudança, está na liderança. Temos um setor estruturalmente forte”, sublinha. Para o presidente do Turismo de Portugal, é preciso homenagear aqueles que escolheram e descobriram o país, ajudando o setor na fase difícil de pandemia. Mas agora é preciso perceber como é que se fidelizam estes portugueses. Turistas pagam mais por oferta sustentável Para o presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, isso pode ser feito seguindo as novas tendências e com novos produtos turísticos em todas as regiões sem, no entanto, esquecer os tradicionais. “O turismo interno está a crescer, mas também está a mudar. Mais de dois terços dos turistas estão disponíveis a pagar mais se tiverem propostas mais sustentáveis. Tem de se olhar e valorizar o turista que faz férias cá dentro.” Francisco Calheiros considera-se otimista, mas reafirma a necessidade de os apoios estatais prometidos pelo Governo saírem do papel e chegarem às empresas que, depois de dois anos de pandemia, estão descapitalizadas. Outra ajuda pode vir através da revisão da política fiscal.