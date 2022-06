Aumentar salários em 20% é "muito difícil, para não dizer impossível"

O presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP) diz não compreender as declarações de membros do Governo a sugerir um aumento de 20% do salário do setor privado durante a legislatura.

Em declarações à Renascença, Luís Miguel Ribeiro admite ser muito difícil - se não impossível - que tal venha a acontecer.

“Essa afirmação carece de uma análise mais detalhada. Por um lado, percebermos se é um aumento de 20% real ou nominal. Em segundo lugar, perceber se estamos a falar dos empregos mais qualificados ou do emprego mais indiferenciado. Por outro lado, é preciso percebermos que estamos aqui a falar de um período de quatro anos e parece-me muito difícil - para não dizer impossível - que uma situação dessas venha a acontecer”, argumenta o presidente da AEP.

O ministro da Economia, António Costa Silva, defende o aumento de 20% dos salários no privado, proposto pelo primeiro-ministro, António Costa.

António Costa Silva diz que “o primeiro-ministro não dá ponto sem nó”, defende que "é preciso uma rutura" para o país criar riqueza e “deixar de ser um país subsídio-dependente, sempre à espera de fundos europeus".