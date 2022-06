"Estamos a ser sufocados". Transportadores de mercadorias admitem protesto nunca visto

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) alerta que, se o Governo não tomar medidas, o setor pode assistir nos próximos tempos a protestos nunca vistos.

Perante a escalada do preço dos combustíveis, a maior associação do setor já fala em protestos bem visíveis. A Antram sempre foi mais tolerante em todas as crises do setor, mas desta vez admite que não há outra forma de chamar a atenção do Governo.

Podem estar em cima da mesa formas de protesto mais duras, nomeadamente paralisações, afirma o presidente da Antram, Pedro Polónio, em declarações à Renascença.



“Até agora, a Antram teve sempre uma postura da maior contenção possível, mas aquilo que sentimos nos nossos associados não é saudável e aponta, como nunca senti na minha experiência pessoal, para esse tipo de medidas”, sublinha o dirigente.

Questionado até quando admite o setor dos transportes de mercadorias esperar por uma resposta do Governo, Pedro Polónio responde: “temos que atuar no imediato, nestes dias”.

A Antram diz que o executivo tem vindo a fazer ouvidos moucos aos apelos do setor e há medidas que têm de ser postas em prática imediatamente.