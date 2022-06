Encher o depósito do carro está mais caro

O preço dos combustíveis volta a subir esta segunda-feira. O gasóleo aumenta em média 12 cêntimos e a gasolina 14.

Com estes aumentos a gasolina vai passar a ter, em média, um custo de 2,19 euros por litro, constitui um novo máximo histórico. Já a média do preço do gasóleo deve passar ser de 1,90 euros.

A confirmação dos novos preços terá, no entanto, que ser feita pelos condutores uma vez que as alterações de preços nos diferentes postos de abastecimento não são uniformes.

O preço do petróleo voltou a disparar na última semana, depois da aprovação do sexto pacote de sanções à Rússia.

A venda ao público não vai refletir a totalidade do aumento isto porque o Governo decidiu manter no mês de junho o desconto do imposto, equivalente ao que seria o IVA a 13% nos combustíveis

Haverá uma redução adicional de cinco cêntimos no caso da gasolina e de três cêntimos no caso do gasóleo.

No entanto, o alívio fiscal pouco vai atenuar o aumento dos combustíveis. Em declarações à imprensa, o ministro do Ambiente garantiu que o aumento dos combustíveis é verificado pela Entidade Reguladora do setor.

Duarte Cordeiro explicou que, só em caso de irregularidade, é que o Governo poderá intervir para baixar os preços.

A gasolina já subiu 18 vezes desde o início de 2022 e o gasóleo 15 vezes.