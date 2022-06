Caso EDP. Odebrecht manifesta “surpresa” com buscas do Ministério Público

A empresa brasileira Odebrecht expressou hoje a sua “surpresa” com as buscas do Ministério Público (MP) de que a sua subsidiária portuguesa foi alvo na quinta-feira, no âmbito do processo EDP/CMEC, sublinhando a sua colaboração com a justiça.

“Relativamente a Portugal, a ação realizada nesta quinta-feira foi recebida com surpresa, uma vez que representantes da empresa já se tinham disponibilizado formalmente e de forma espontânea junto do Ministério Público português para cooperarem e prestarem qualquer informação necessária nos processos em curso”, refere a empresa num comunicado enviado à Agência Lusa.

Sem deixar de reiterar que colabora “há mais de seis anos de forma permanente e eficaz com as autoridades do Brasil e do exterior, com vista ao pleno esclarecimento dos factos do passado”, o grupo industrial assinalou ainda que a “investigação em causa respeita a factos anteriores ao acordo de leniência global assinado em 2016” com o Ministério Público Federal brasileiro, aludindo a um acordo similar a delação premiada com as autoridades brasileiras.

“A Odebrecht e as suas participadas concluíram uma profunda reestruturação da sua governança e aplicam hoje as mais reconhecidas e recomendadas normas de conformidade nos seus processos internos, estando absolutamente comprometidas com uma atuação ética, íntegra e transparente”, pode ainda ler-se no comunicado.

O MP revelou as buscas à Odebrecht Portugal através de uma nota do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) publicada no site da Procuradoria-Geral da República.