​Construção civil espera recuperação e fim dos "concursos desertos"

Reis Campos acredita que, com o regime que vai vigorar até final do ano, as empresas têm condições para se apresentarem a concurso.

Esta preocupação foi apontada pelo presidente da comissão de acompanhamento do PRR, em entrevista à Renascença. Pedro Dominguinhos admitiu riscos na execução do Plano de Recuperação e Resiliência e a necessidade de rever a contratualização, por causa do aumento do preço na construção.

Em declarações à Renascença , Manuel Reis Campos, presidente da Confederação Portuguesa de Construção e do Imobiliário (CPCI), confia que o decreto-lei que cria o regime excecional de revisão de preços para contratos públicos, negociado com o Governo, é um primeiro passo.

Há constrangimentos no setor da construção civil que estão a deixar desertos os concursos para obras públicas no Plano de Recuperação e Resiliência, devido à subida das matérias-primas, mão-de-obra e equipamentos.

“Nós não podemos considerar que o PRR, os prazos, o planeamento, a calendarização ou a contratualização estão em risco… não podemos. De alguma forma, são constrangimentos, temos outros para além das matérias-primas, que é o problema da mão-de-obra, temos dito que a falta de mão-de-obra se estima em cerca de 80 mil trabalhadores. São os constrangimentos que neste momento nós temos”, sublinha.

Reis Campos, que também preside à Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), revela que a questão da mão-de-obra vai ser discutida num encontro com a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, a agendar em breve.

Quanto ao impacto do aumento dos custos das matérias-primas, considera que “neste momento, há condições que minimizam os problemas” do setor até agora, “que eram imprevisíveis”.

“A subida anómala de preços, preços que a um ano e meio ou termos homólogos subiam quase 100%, não se sabendo qual era a tendência futura, não havendo nenhum mecanismo que pudesse compensar os construtores dos preços que davam.”

O setor da construção civil registou, no primeiro semestre, uma quebra de acentuada, (metade do valor) em comparação com o ano passado, e o contexto nacional teve impacto.

“Enquanto que nas obras particulares e no ramo imobiliário se manteve numa perspetiva positiva, na parte das obras públicas, nas obras de engenharia, nós tivemos um decréscimo acentuado, e que foi provocado, por um lado, por problemas com a adjudicação e celebração de contratos, com um Orçamento do Estado que não permitia adjudicação de obras, com eleições, com indefinições, com uma situação em que, praticamente, o governo era de gestão. Aquilo que nós pensamos é que este segundo semestre tem de ser um semestre de recuperação.”

Em 2020, o setor da construção civil cresceu 2,5% e 4,3% em 2021. A expectativa é crescer 5,5%, este ano.