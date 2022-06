​Combustíveis com aumento até 14 cêntimos na próxima semana

Os preços da gasolina e do gasóleo deverão sofrer um forte aumento na próxima segunda-feira, avançam fontes do setor citadas pela imprensa económica.



A gasolina aumenta 12 cêntimos e o gasóleo vai estar 14 cêntimos mais caro, indica o jornal online ECO.

Estes valores podem ainda sofrer um ajustamento, tendo em conta o fecho das cotações do Brent - o petróleo de referência na Europa - desta sexta-feira.

Ao início da noite desta sexta-feira, o Ministério das Finanças anunciou que vai reduzir, a partir de segunda-feira, o Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) em 0,5 cêntimos no caso da gasolina e de 0,3 cêntimos no caso do gasóleo.

No total, este mecanismo de compensação pelo aumento das receitas de IVA nos combustíveis representa um desconto de 21,8 cêntimos por litro de gasóleo e 25,1 cêntimos por litro de gasolina.

De acordo com a Direção-Geral da Energia, o preço médio da Gasolina Simples em Portugal continental é de 2,058 euros e do Gasóleo Simples é de 1,796 euros.