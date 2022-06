Já há empresas interessadas na semana dos quatro dias. Não haverá perda de salários, garante ministra

A ministra do Trabalho anunciou esta quinta-feira que “várias manifestaram interesse em participar nos projetos-piloto” da semana de quatro dias.

No final do Conselho de Ministros que aprovou a proposta de lei da Agenda para o Trabalho Digno, Ana Mendes Godinho disse aos jornalistas que será feito um estudo sobre a implementação da semana de trabalho de quatro dias, em articulação com os parceiros sociais, de modo a definir os requisitos e as condições para a concretização dos projetos-piloto.

“O princípio é garantir que os modelos que sejam desenvolvidos sejam numa lógica de avanços da qualidade de vida e capacidade de conciliação da vida profissional e familiar”, referiu a ministra.

Questionada sobre se estes modelos também serão aplicados na Administração Pública, Ana Mendes Godinho começou por “reiterar que existe uma política de convergência entre o regime dos trabalhadores da administração pública e os trabalhadores do regime privado”.

“Todas as formas de trabalho que estamos a discutir na Agendo do Trabalho Digno – nomeadamente o estudo sobre novas formas de organização do trabalho que serão levadas à Concertação Social para discussão – naturalmente todas estas formas de trabalho também serão estudadas no âmbito da Administração Pública, no fórum próprio”, precisou a governante, numa alusão aos órgãos próprios de discussão do regime dos trabalhadores da função pública.