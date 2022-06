Caso EDP. Ministério Público fez buscas na Odebrecht Portugal

O Ministério Público (MP) realizou buscas esta quinta-feira na empresa Odebrecht Portugal, no âmbito do processo EDP/CMEC.

"No âmbito do designado Processo EDP/CMEC, dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), realizaram-se, no dia de hoje, buscas à empresa Odebrecht Portugal", lê-se numa nota publicada no 'site' do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

De acordo com o DCIAP, as "diligências de recolha de prova, presididas pelo Ministério Público, foram operacionalizadas pela equipa multidisciplinar de investigação privativa do DCIAP, a SIATID (Secção de Investigação, Análise e Tratamento de Informação Digital), constituída por elementos de diversos Órgãos de Polícia Criminal".