​Tecnológica admite "abrandar" investimento previsto para Lisboa

A Klarna, empresa tecnológica na área financeira, admite que o investimento previsto para Lisboa possa vir a sofrer a um abrandamento.



“Embora os desafios atuais possam abrandar os nossos planos em Portugal, nós continuamos comprometidos com a nossa presença futura em Lisboa e com os nossos parceiros e consumidores portugueses”, diz a empresa, num comunicado enviado à Renascença.

O esclarecimento surge depois do presidente executivo da empresa ter anunciado, na semana passada, um corte de 10% dos postos de trabalho, a nível internacional, entre os quais cinco em Lisboa.

No início do mês de maio, a empresa anunciou, num evento que contou com a presença do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que vai abrir na capital um novo centro de desenvolvimento de produto.

Este “hub” irá permitir a criação de 500 novos postos de trabalho qualificado.

A Klarna emprega cerca de sete mil pessoas em todo o mundo, dos quais mais de 1.500 na área da engenharia.