Elon Musk acaba com teletrabalho. Ou trabalha no escritório ou deixa a empresa

O multimilionário quer toda a gente no escritório a trabalhar, “no mínimo”, 40 horas semanais. “É menos do que pedimos aos trabalhadores da fábrica”, acrescenta. A alternativa é “sair da Tesla”.

Musk admite exceções, mas terão de ser analisadas por si próprio.

O multimilionário já se tinha mostrado avesso ao teletrabalho numa entrevista ao “The Financial Times”, em maio. No seu entender, a opção pelo trabalho remoto era uma tentativa dos norte-americanos para não irem trabalhar.

No Twitter, também no mês passado, escreveu: “Ficar em casa por causa da Covid levou as pessoas a pensar que não precisam realmente de trabalhar no duro”.

Elon Musk contesta os confinamentos obrigatórios e desafiou as normas, em maio de 2020, quando pediu aos trabalhadores da fábrica que voltassem ao trabalho.

Por outro lado, os defensores do teletrabalho argumentam que trabalhar a partir de casa pode melhorar a qualidade de vida. Mas também há aqueles que acreditam que pode promover a desigualdade social, criando uma força de trabalho de duas classes, em que uns desfrutam de todas as vantagens que a flexibilidade tem a oferecer e outros, chamados “de colarinho azul”, não têm qualquer flexibilidade.