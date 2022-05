Inflação está nos 8%. É o valor mais alto desde fevereiro de 1993

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 8,0% em maio, face aos 7,2% de abril, o valor mais alto desde fevereiro de 1993, avançou o Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta terça-feira.

De acordo com a estimativa rápida divulgada pelo instituto estatístico, "tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 8,0% em maio (7,2% em abril)".

"Trata-se do valor mais elevado registado desde fevereiro de 1993", sublinha.