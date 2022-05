Banca lança site de literacia financeira para clientes, jovens e seniores

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) lançou o ‘site’ "saber de contas", de literacia financeira de jovens, seniores e dos clientes, informando sobre as melhores formas de poupar, contrair um empréstimo ou navegar na internet de forma segura.

"Um bom nível de literacia financeira protege os clientes bancários e os consumidores em geral, favorece a estabilidade financeira e contribui para o desenvolvimento económico e a prevenção da fraude", lembrou o vice-governador do Banco de Portugal, Luís Máximo dos Santos, numa sessão esta terça-feira em Lisboa de lançamento do site wwww.saberdecontas.pt.

Falando para uma plateia composta por alunos e professores, também das universidades seniores, o responsável do banco central lembrou que a fraude, através dos canais digitais, assume hoje "enormes proporções" e que, por isso, a formação financeira digital e o combate à atividade financeira ilícita são prioridades para o Banco de Portugal.

A responsável pelo projeto de educação financeira da APB, Rita Machado, explicou os conteúdos disponíveis no novo ‘site’, que podem ser usados pelas escolas, como vídeos que explicam como fazer operações de forma digital e segura e como tomar as decisões mais acertadas na gestão de contas do dia a dia.

O que ter em conta quando se contrata um crédito com o banco, por exemplo para pagar a casa, os perigos das ofertas de dinheiro na internet, a segurança na internet e o que fazer para minimizar riscos ou como conseguir poupar são alguns dos temas tratados no novo ‘site’.

A encerrar a sessão de apresentação do ‘site’, o ministro da Educação, João Costa, defendeu que capacitar para a literacia financeira é capacitar para os direitos humanos.

"Um cidadão que não é capaz de gerir o seu orçamento, de ler um formulário do seu banco, dos seus seguros, de planear a sua vida fiscal, é um cidadão que está mais vulnerável à exclusão", afirmou o governante, explicando que "uma má gestão potencia focos de pobreza".

A sessão contou ainda com a participação da professora Ana Filipa Joaquim, do agrupamento de escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral, e Andreia Garcia, da Universidade Sénior UNICA.