Associação de Hotelaria organiza feira de emprego para refugiados ucranianos

Fazer a ponte entre quem está à procura de emprego e quem tem falta de trabalhadores, é o objetivo do Projeto Jobs for Ukraine, parte integrante do HOSPES, o programa de responsabilidade social e sustentabilidade ambiental da AHP – Associação de Hotelaria de Portugal.

Margarida Gonçalves, coordenadora do projeto, confessou à Renascença que depois do SOS Ucrânia, que envolveu a doação de bens, a Associação considerou que era preciso ir mais longe na ajuda à integração de milhares de refugiados que estão a chegar a Portugal. Promover a sua inserção no mercado de trabalho é uma das vias, ainda por cima, com interesse para o setor, que se debate com falta de recursos humanos.

A 1ª Feira de Emprego para ucranianos vai decorrer amanhã, dia 1, no Hotel Real Palácio, em Lisboa. Segundo Margarida Gonçalves, 21 grupos e hotéis aderiram a esta iniciativa, que na prática, é um teste para novas organizações, na capital ou noutras zonas do país.

“O Algarve – admite – é uma região onde queremos muito ir: há interesse das unidades hoteleiras e, por outro lado, há muitos cidadãos ucranianos que estão lá instalados”.

Cerca de meia centena de pessoas – inscritas previamente, na maior parte dos casos, com a ajuda das associações de imigrantes ucranianos– poderão dar o primeiro passo para a integração no mercado de trabalho português.

Todos os hotéis representados têm um tradutor que ajuda a que as duas partes se apresentem, em 8 minutos. Os hoteleiros ficam com os contactos para, depois, darem seguimento ao eventual processo de recrutamento.

Na opinião da responsável da AHP, dada a escassez de mão de obra, por um lado, e de emprego, por outro, há condições para que todos consigam os seus objetivos. Resta saber se há interesse e se ambas as partes aceitam as condições.

É o que se verá daqui a cerca de um mês, já que a organização pediu aos grupos hoteleiros e às associações de ucranianos que deem conta dos resultados. De forma a fazer as necessárias correções nas iniciativas futuras.

Para já, as unidades hoteleiras procuram, sobretudo, trabalhadores operacionais. Não apenas porque é neste grupo que há maior carência, mas também porque muitos destes refugiados não percebem português (e em muitos casos, nem o inglês), o que dificulta o contacto com o público.