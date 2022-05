Sanções à Rússia. Von der Leyen com fracas expectativas sobre sexto pacote

A presidente da Comissão Europeia baixa as expectativas quanto ao sexto pacote de sanções à Rússia, que começou a ser discutido nesta segunda-feira no Conselho Europeu Extraordinário, em Bruxelas.

Ursula Von der Leyen mostra-se cética em relação a um acordo sobre sanções sobre o petróleo russo.

“Nunca é fácil e com este sexto pacote também não será. A Comissão e a presidência francesa têm trabalhado intensamente nos últimos dias para avançarmos com este pacote. Ainda não estamos lá. Tem certamente amadurecido, mas as minhas expectativas são baixas quanto a resolver-se nas próximas 48h. Mas estou confiante de que depois haverá uma possibilidade”, afirmou aos jornalistas, à entrada para o Conselho Europeu.

Em cima da mesa está uma proposta que passa por proibir, até ao final do ano, o petróleo russo que chegue à Europa por via marítima, mas que permite que países mais dependentes – como Hungria, República Checa e Eslováquia – continuem a receber petróleo por via terrestre, através do oleoduto russo de Drázebá.