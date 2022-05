"Preço eficiente". Gasolina mais barata, gasóleo mais caro

O "preço eficiente" da gasolina foi mais barato e o do gasóleo mais caro, na última semana, indicou esta segunda-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

A ERSE comparou os preços de venda, aqueles que foram anunciados nos “pórticos” ou reportados pelos postos de abastecimento, com o chamado “preço eficiente”, aquele que é determinado pelo regulador.

Contas feitas, na última semana a gasolina esteve mais barata - foi anunciada 1% abaixo do “preço eficiente” - e o gasóleo simples 0,3% acima deste preço.

Em média, os preços da gasolina ficaram 2,2 cêntimos abaixo do preço eficiente, o gasóleo ficou 0,5 cêntimos mais caro.

Desconto do ISP até 20 cêntimos

Menos 20 cêntimos na gasolina e 17,5 cêntimos no gasóleo, é a queda esta semana do preço por litro de combustível com o ajustamento do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).



As contas da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) foram divulgadas esta segunda-feira no relatório semanal que, pela primeira vez, permite comparar a evolução dos preços com os sete dias anteriores.

Ainda segundo o regulador, na semana de 30 de maio a 5 de junho, o preço médio semanal dos combustíveis antes de impostos será de 1,232 cêntimos por litro para a gasolina 95 simples e de 1,186 cêntimos por litro para o gasóleo simples. Depois do imposto, fica nos 2,090 e 1,875 euros, respetivamente.

Esta semana, a taxa de ISP só sofreu uma redução na gasolina simples, de 0,5%, no gasóleo manteve-se inalterada.

Uma nota ainda para os preços com desconto, como os que são associados aos cartões frota, segundo a ERSE registaram uma diferença de 3,6% na gasolina 95, ou 7,5 cêntimos, e de 4,2% no gasóleo simples, ou 7,6 cêntimos.