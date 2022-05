Há “base legal” para Estado congelar vistos gold a russos, mas tem “dever de reposta”

A mesma jurista e ex-deputada e coordenadora das questões de segurança do PSD não tem dúvidas, no entanto, de que o Estado português “tem legitimidade para suspender de forma transversal o acesso a este instrumento”.

“Não é legítimo de todo, em qualquer circunstância, não existir resposta, nem que seja para dizer que está sobre análise. E isso é constitucionalmente devido. Qualquer autoridade administrativa tem que dar uma resposta”, diz à Renascença a advogada especialista em Direito internacional e segurança Ana Miguel Santos, sobre a ausência de resposta das autoridades portuguesas aos cidadãos russos que iniciaram processos de vistos gold no final do ano passado.

Essa legitimidade é sustentada nas declarações de outras entidades e outras organizações internacionais, como é o caso da União Europeia, e que “por critérios específicos da situação em que nos encontramos e da imprevisibilidade subjacente à situação, considerou que naquele momento a análise deveria ser suspenso qualquer tipo de processos dessa proveniência”.

Argumenta que as bases políticas da decisão “têm muito que ver com critérios de segurança”. Mas reforça que o “Estado tem o dever de dar uma resposta a estas pessoas, nem que seja para dizer que a situação está sob análise”.

De falta de respostas queixa-se a advogada Irina Akhmetova, a trabalhar em Portugal há quase duas décadas. Está envolvida em processos de vistos gold desde o início do programa.

Já participou em mais de 180 processos e reconhece que, no final do ano passado, houve uma inusitada procura deste instrumento porque, no fim de 2021, deixou de ser possível fazer investimentos imobiliários nas maiores cidades do país: Lisboa e Porto.

Só ela no seu escritório no Campo Grande, em Lisboa, tem 48 casos de pessoas de nacionalidade russa parados. Sem resposta.