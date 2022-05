Cereais. Portugal tem reservas para um mês, mas “não vai faltar pão na mesa dos portugueses”

Portugal tem reservas de cereais para um mês, garante a ministra da Agricultura. Apesar da curta margem, Maria do Céu Antunes garante que não vai haver qualquer rutura de abastecimento ao país.

“Neste momento, temos reservas para cerca de um mês em stock, mas os contratos que os nossos importadores têm garantem-nos que não há qualquer problema no abastecimento, porque os navios que estão a chegar e os que estão comprometidos garantem-nos que não há ruturas no abastecimento de cereais”, afirmou aos jornalistas nesta segunda-feira, durante a visita a vários campos de cereais no distrito de Beja.

A ministra explicou que “o abastecimento do trigo é feito a partir de França; do ponto de vista do milho, que importávamos cerca de 40% da Ucrânia, os importadores encontraram mercados alternativos”.

“A única coisa de diferente que infelizmente está a acontecer tem a ver com o preço, que é diferente. Ainda assim, acompanhamos este setor e acompanhamos semanalmente, junto dos importadores, para a todo o tempo podermos intervir e podermos ajudar a minimizar qualquer impacto que possa acontecer”, garantiu.