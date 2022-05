Aeroporto de Lisboa considerado o pior do mundo

Lisboa tem o pior aeroporto do mundo. A classificação é da alemã AirHelp, um site de defesa dos passageiros aéreos, que todos os anos publica um ranking mundial com as melhores e as piores infraestruturas.



Segundo esta lista, oito dos dez piores aeroportos situam-se na Europa. Só Portugal tem dois deles.

Com a pior classificação em 132 aeroportos avaliados, surge o Humberto Delgado, em Lisboa. Recebeu 5.76 pontos, em 10 possíveis.

Em oitavo encontramos o Sá Carneiro, no Porto, com uma pontuação geral de 6.46.

Nos piores dez estão mais cidades europeias: Eindhoven, Bucareste, Malta, Manchester, Paris e Londres.

Este ranking tem em conta os atrasos nas partidas e chegadas, a qualidade do serviço, a alimentação e as lojas disponíveis.

Pela positiva, com a melhor classificação mundial, destaca-se o Hamad International Airport, em Doha, no Qatar, com 8.39 pontos em 10. Segue-se o Tokyo International Airport, em Tóquio, no Japão (com 8.38 pontos) e o Athens International Airport, em Atenas, na Grécia (também com 8.38).

Os melhores aeroportos do mundo

Hamad International Airport (Doha, Qatar)

Tokyo International Airport (Tóquio, Japão)

Athens International Airport (Atenas, Grécia)

Afonso Pena International Airport (Curitiba, Brasil)

Gdańsk Lech Wałęsa Airport (Gdańsk, Polónia)

Moscow Sheremetyevo International Airport (Moscovo, Rússia)

Singapore Changi Airport (Singapura, Singapura)

Hyderabad Rajiv Gandhi International Airport (Hyderabad, Índia)

Tenerife North Airport (Tenerife, Espanha)

Viracopos/Campinas International Airport (Campinas, Brasil)

Os piores aeroportos do mundo

Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa, Portugal)

Kuwait International Airport (Kuwait, Kuwait)

Eindhoven Airport (Eindhoven, Países Baixos)

Henri Coandă International Airport (Bucareste, Roménia)

Malta International Airport (Malta, Malta)

Manchester Airport (Manchester, Reino Unido)

Paris Orly Airport (Paris, França)

Porto Airport (Porto, Portugal)

Billy Bishop Toronto City Airport (Toronto, Canadá)