Quais os melhores simuladores de preços de energia?

Entre os sete simuladores de preços de eletricidade e gás natural existentes no mercado, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) deu nota positiva ao da Deco, ERSE e Poupa Energia.

Num estudo comparativo realizado por ocasião do Dia Mundial da Energia, que se assinala a 29 de maio, a ERSE analisou os sete simuladores de preços de eletricidade e gás natural existentes no mercado para os consumidores, com base em critérios como independência, transparência, rigor, clareza e atualidade, acessibilidade, facilidade de utilização, configurações de simulação, exaustividade e inovação.

Após avaliação do grau de cumprimento dos critérios, o estudo concluiu que "destacam-se pela positiva os simuladores da Deco, ERSE e Poupa Energia".

No que respeita ao grau de inovação, destacaram-se o Payper e o Poupa Energia, enquanto na apresentação de resultados de forma inovadora destacaram-se o Comparajá, Payper e Poupa Energia.

Adicionalmente, o Poupa Energia oferece ferramentas inovadoras, no que respeita à mobilidade elétrica e autoconsumo, e, no que respeita à mudança de comercializador, com exceção da Deco e ERSE, "todos os demais permitem o contacto direto com o comercializador ou prestador de serviço que assegura a mudança de comercializador", apontou o regulador da energia.

Por outro lado, o ComparaJá destacou-se por ser uma "ferramenta com resultados rigorosos, mas com uma lista limitada de ofertas", o ComparaMais Ferramenta apresentou "resultados imprecisos e com uma lista limitada de ofertas", o Payper revelou-se "inovador e com resultados rigorosos, mas que necessita de dados pessoais para efetuar uma simulação", o Poupa Energia demonstrou ser "independente e transparente, com resultados rigorosos, mas que não apresenta todas as ofertas disponíveis no mercado" e o da Selectra tem "informação desatualizada e imprecisa (junho de 2021)".