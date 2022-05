EDP Comercial desce preços a partir de julho

A EDP Comercial vai reduzir os seus preços, em média, em 2,6% a partir de julho, depois de os ter atualizado "excecionalmente em maio", disse hoje fonte oficial da empresa à Lusa.

"Ao longo dos últimos anos, a EDP Comercial tem procurado garantir estabilidade aos seus clientes residenciais no decurso do ano", referiu.

No entanto, disse a elétrica, "devido ao impacto substancial do contexto internacional no custo de aquisição de energia, a empresa atualizou preços excecionalmente em maio".

Agora, "a EDP considera ter condições para, a partir de julho, reduzir os seus preços em média em 2,6%. Esta atualização pretende repor as condições que os clientes tinham no início do ano", referiu.