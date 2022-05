Turismo de Portugal aconselha Norte a optar pela Ibéria em vez da TAP

O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, incentivou os parceiros da região Norte a apostarem na Iberia como parceiro estratégico.

As declarações foram proferidas durante uma reunião promovida pelo Turismo do Porto e Norte, em que participaram vários agentes da região e a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

De acordo com várioas pessoas presentes no encontro, citadas pelo Jornal de Notícias, Luís Araújo sugeriu que devessem esquecer a TAP como parceiro estratégico e aconselhou-os a optar pela Iberia, pela diversidade de ligações em Madrid.

"O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, pediu ajuda para transformar Madrid no aeroporto de conectividade internacional para o Porto", disse ao JN fonte presente na reunião.

Araújo destacou também que "a Iberia tem naquele aeroporto ligações que cobrem praticamente todos os continentes".