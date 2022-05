Défice melhora 4.272 milhões nos primeiros quatro meses do ano

Este é o primeiro mês de execução do ministro das Finanças, Fernando Medina, que vê nestes números “a melhoria da atividade económica e do mercado de trabalho bem como a redução dos encargos associados às medidas de prevenção e combate da Covid-19, em face da melhoria verificada na situação pandémica”, refere em comunicado.

Ainda assim, apontam para o crescimento da receita, que deu “um salto de 15% nestes quatro primeiros meses - o que poderá já estar influenciado parcialmente pela aceleração da taxa de inflação”.

Pelo contrário, a despesa pública caiu 1,8%, com a retirada das medidas Covid-19. Sem considerar essas medidas, a despesa cresce 2,1% em termos homólogos.

A beneficiar a despesa está ainda a redução de 11,5% com juros e outros encargos, que chega a 368 milhões.

Já o SNS continua a pesar nas contas. Agravou a despesa até abril em 6,9%, em comparação com os primeiros quatro meses de 2021.

Covid ainda pesa nas contas

O impacto é agora menor mas, até abril, as medidas de resposta à pandemia estão avaliadas em 1.461 milhões de euros.

Do lado da receita, as medidas extraordinárias chegaram aos 240 milhões, entre elas estão: a prorrogação do pagamento do IVA e o encaixe da revenda de vacinas a países terceiros.

Na despesa, o impacto é de 1.221 milhões. Destacam-se os apoios ao rendimento das famílias, ao setor da saúde e às empresas.