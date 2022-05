CEO portugueses ganham 32 vezes mais do que trabalhadores

Os presidentes das principais empresas portuguesas cotadas em bolsa receberam, em média, 32 vezes mais do que os seus trabalhadores no ano passado. O líder deste ranking de CEO’s é Pedro Soares dos Santos, da Jerónimo Martins, que auferiu em 2021 mais de três mil milhões de euros, um aumento de 19,3% face a 2020.

As informações constam de uma análise feita na revista Proteste Investe, da DECO. O coordenador, João Sousa, aponta à Renascença que estes dados “ajudam a perceber as grandes diferenças em matérias de remuneração dos CEO em Portugal” e que “a política de remunerações é, na prática e na maioria dos casos, muito vaga e não permite que seja votada, de forma individualizada, a remuneração dos membros do conselho de administração”.

Entre 14 de 15 empresas no índice PSI-20 e outras três analisadas pela DECO (Cofina, Impresa e Novabase), a discrepância no salário é superior em mais de 20 vezes em onze destas empresas e, entre 2020 e 2021, o rácio entre o salário do CEO e o do trabalhador médio passou de 29,6 para 32,2.