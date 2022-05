​Estado arrisca ter de devolver 2,6 mil milhões de euros às gasolineiras

O Estado português pode ter de devolver 2,6 mil milhões de euros às gasolineiras. A notícia é avançada esta quarta-feira pelo “Jornal de Negócios”.



Em causa está a Contribuição do Serviço Rodoviária (CSR), uma taxa paga pelas gasolineiras, e que a par do ISP serve para financiar a Infraestruturas de Portugal (IP). Esta taxa considerada ilegal pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).

Segundo o jornal, esta decisão poderá culminar na devolução por parte do Estado das verbas pagas pelas gasolineiras nos últimos quatro anos, período admissível pelas regras da prescrição.

Ainda de acordo com o jornal, os operadores podem, agora, pedir o reembolso do que foi pago.

Esta decisão judicial foi tomada em fevereiro, na sequência de uma impugnação por parte de uma gasolineira.

O Ministério das Finanças garantiu que já "tomou conhecimento" da decisão do tribunal e que está a "acompanhar a evolução do tema, aguardando a prolação da decisão final do processo".