Bastonária dos contabilistas defende "choque fiscal nas empresas" para subir salários

A bastonária da Ordem dos Contabilistas defende um choque fiscal às empresas para aumentar os salários. Em entrevista à Renascença, Paula Franco admite que o Orçamento do Estado para este ano podia ter ido mais longe na redução do IRS.



Depois de Bruxelas ter criticado a “fraca” cobertura social do Orçamento do Estado que está a ser votado no parlamento, a bastonária dos contabilistas diz que os impostos em Portugal são elevadíssimos.

Paula Franco alerta para a urgência de aliviar a tributação das famílias e das empresas, porque com impostos assim, o país não retém talento.

Estamos na semana da votação final global do Orçamento do Estado para 2022, que não se prevê que sofra grandes alterações. Há alguma medida no OE que considere emblemática?

O que temos na proposta de Orçamento do Estado para 2022 é uma proposta muito cautelosa, praticamente igual à que tinha sido apresentada e, portanto, não traz grandes novidades.

É uma proposta que tem uma tendência para tentar ter aqui medidas mais sociais, menos empresariais e, de facto, a única coisa que eu destacaria foi uma melhoria na norma, por exemplo, dos jovens, para reter talentos em Portugal, que acho que é sempre importante.

Este é o Orçamento certo para o momento que o país atravessa? Bruxelas criticou a “fraca” cobertura social. Considera os apoios sociais insuficientes?

Nesta altura em que saímos de uma pandemia e estamos a entrar num processo que seria de recuperação, mas que entretanto com a guerra ainda está tudo muito cauteloso, de facto, o Orçamento poderia ter ido mais além.

Poderia ser mais amigável para as famílias, apesar de ter tido em conta mais as famílias que as empresas, poderia ter ido mais além, por exemplo, na redução do IRS, baixar os intervalos dos escalões para diminuir um pouco o IRS, o que daria um maior alívio financeiro às empresas.

Mas foi o possível, porque nós já sabemos que sempre que diminuímos receita, depois temos que ter algum contraponto e, portanto, ou se vai buscar outro imposto ou se diminui custos que o país ainda não está preparado para isso.

Os custos de Portugal ainda são muito elevados, quer com a função pública, os salários, quer com os juros e, portanto, ainda temos pouca manobra para diminuir custos e, consequentemente, diminuir receita através da diminuição dos impostos.

Chegou a defender que 2022 seria o ano da retoma, entretanto surgiu a guerra na Ucrânia e a crise energética, que ninguém podia prever. Tendo em conta as respostas do Governo, mantém as previsões para este ano?

Mantenho as mesmas previsões. Eu estou muito surpreendida com a performance das empresas portuguesas, acho que está a correr bastante bem, mesmo tendo em conta o aumento significativo dos custos da energia. E acho que as empresas portuguesas, talvez com a retoma do turismo, estão a ter muito mais capacidade e rendimento do que aquilo que era expectável.

Vê-se na receita do IVA. O IVA do primeiro trimestre vai ser bastante significativo para esta análise, mas daquilo que nós acompanhamos das empresas portuguesas, entendemos que de facto não vai ser tão desastroso como poderia ser. Significa que a retoma está a acontecer, ainda que com estas situações imprevisíveis, a guerra principalmente, que causa muita insegurança e variáveis que não conhecemos.

Como se previa, Bruxelas adiou o regresso das regras do Pacto de Estabilidade. O Governo devia ou podia aproveitar esta folga para ajudar mais as famílias e as empresas?

Eu acho que o Governo poderia e é uma questão que tem que equacionar, se calhar, para o Orçamento do Estado de 2023. Eu acho que valia a pena fazer um grande teste, eu faria se estivesse nesse lugar, que era fazer um choque de diminuição fiscal nas empresas.

Diminuir o IRC, o IRC não é um imposto muito significativo a nível do Orçamento do Estado e, portanto, o seu teste não teria tantas consequências na diminuição da receita e poderia incentivar mais investimento em Portugal e uma maior transparência por parte das empresas.

E isso acho que se poderia refletir exatamente ao contrário, em vez de diminuir a receita, até aumentar a receita. Poderia não ser logo no imediato. Mas, de facto, aquilo que se perspetiva com a diminuição do IRC é que possa vir a aumentar o rendimento em vez de diminuir.