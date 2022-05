Portugal tem quatro escolas de gestão entre as 50 melhores do mundo

Há quatro faculdades portuguesas na lista do Financial Times das 50 melhores escolas de gestão para formar executivos. A lista foi publicada esta segunda-feira e revela uma nova entrada lusa em relação a anos anteriores.

A Nova School of Business and Economics (Nova SBE) volta a ser a mais bem colocada das instituições portuguesas, ocupando o 22.º lugar da lista geral, face ao 44º lugar de há um ano.

A Católica Lisbon School of Business and Economics é a 27.ª melhor do mundo.

A Porto Business School ascende agora à 40.ª posição da lista, sendo seguida pelo ISEG, que entra este ano na lista, para ocupar o 41.º lugar.

Este ranking do Financial Times é liderado pela HEC de Paris, que ultrapassou a espanhola IESE Business School, agora em segundo lugar. O IMD, na Suíça, mantém-se em terceiro lugar.