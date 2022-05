Gasolina volta a subir e gasóleo desce

Em comunicado divulgado no final da semana passada, o Ministério das Finanças explicava que “tendo em conta a perspetiva da evolução dos preços na próxima semana, o Governo determina a redução da taxa de ISP em 1,2 cêntimos por litro de gasolina, a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de maio”.

Tendo por base as previsões de que o preço da gasolina iria subir, a tutela decidiu descer o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) em 1,2 cêntimos por litro a partir desta segunda-feira.

A confirmação dos novos preços terá, no entanto, que ser feita pelos condutores uma vez que as alterações de preços nos diferentes postos de abastecimento não são uniformes.

Esta segunda-feira deve trazer novas mexidas nos preços dos combustíveis. As previsões do Governo apontam para que a gasolina suba na ordem dos cinco cêntimos por litro, enquanto o gasóleo deverá ficar mais barato cerca de quatro cêntimos por litro.

Já em relação ao gasóleo, onde se espera uma descida dos preços, o Governo optou por não mexer no ISP, mantendo-se apenas os descontos já em vigor.

Na nota do Ministério das Finanças esclarecia-se, ainda, que “o alívio global da carga fiscal sobre os combustíveis por via das duas medidas em vigor - mecanismo semanal de revisão de ISP e redução das taxas unitárias deste imposto para o equivalente a uma taxa de IVA de 13% - totalizará 21,5 cêntimos por litro de gasóleo e 24 cêntimos por litro de gasolina”.

“No âmbito da revisão semanal do mecanismo de atualização do ISP, que assegura a devolução da eventual receita extraordinária do IVA face à perspetiva de evolução dos preços, a situação será reavaliada na próxima sexta-feira, dia 27 de maio”, indicou a tutela.