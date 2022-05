Pré-avisos de greve disparam 85% nos primeiros três meses do ano

Até abril os pré-avisos de greve comunicados ao Ministério do Trabalho aumentaram 85%, para 270. São dados da a Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT) que comparam com igual período do ano anterior.

Ainda segundo a DGERT, nos primeiros cinco meses deste ano deram entrada mais 124 avisos de greve. A maioria situa-se no setor privado (206), apenas 64 dizem respeito ao sector empresarial do estado.

Só no mês de abril, que antecede o dia do trabalhador, foram entregues 73 pré-avisos, um aumento de 70% face ao mesmo mês de 2021. A maioria (54) abrangeu o sector privado. Em 40% foram decretados serviços mínimos.