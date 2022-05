Covid-19. Setor da restauração quer regresso das máscaras

A Associação Nacional de Restaurantes (Pro.Var) quer o regresso do uso obrigatório de máscara para trabalhadores e clientes da restauração.

À Renascença, Daniel Serra diz que a pressão da Covid-19 no setor está a ter um impacto muito forte e negativo levando mesmo ao encerramento de alguns estabelecimentos.

“É um grande problema do ponto de vista da mão de obra, que já é bastante escassa na restauração”, diz o presidente da Pro.Var, acrescentando que “têm sido reportados muitos casos” que levam “muitos restaurantes a terem a sua atividade muito prejudicada”.

“Em muitos casos até chegam ao limite do encerramento, não tendo as equipas, estão no limite mínimo. Não há pessoal para trabalhar”, assinala. Daniel Serra defende, por isso, o regresso da máscara obrigatória nos restaurantes.

O número de casos diários de Covid-19 vai continuar a subir em Portugal e pode chegar aos 60 mil no final do mês, indicou, na quarta-feira, a ministra da Saúde.

Marta Temido admitiu que a evolução da pandemia venha a condicionar a atividade hospitalar programada, mas recusou para já o regresso de testes gratuitos nas farmácias e uso obrigatório de máscaras.

Também o consultor da Direção-Geral de Saúde, Filipe Froes, em entrevista esta manhã à Renascença considerou que o uso obrigatório de máscara, nesta altura, não se justifica.

O pneumologia defende antes a testagem gratuita de forma a identificar precocemente infeções e a divulgação por parte da DGS da evolução do novo coronavírus, através dos boletins diários.