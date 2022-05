Táxis vão ficar mais caros. Há nove anos que a tarifa não era atualizada

As tarifas dos táxis vão subir, em média, mais de 8% no dia 1 de junho. A informação é avançada nesta quarta-feira através de um comunicado enviado à comunicação social pelo Ministério da Economia.

Segundo a nota, o novo preço tem em consideração o “aumento do Índice de Preços no Consumidor entre janeiro de 2012 e janeiro de 2022, traduzido num aumento médio global das tarifas de 8,05%”.

A convenção que procede à atualização das tarifas foi homologada pela secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, e celebrada entre a Direção-Geral das Atividades Económicas, a Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL) e a Federação Portuguesa do Táxi (F.P.T).

“Este acordo foi celebrado no passado dia 13 de maio, depois de um processo intenso de negociação e de auscultação junto do IMT, I.P. e das associações de consumidores”, indica ainda o comunicado do Governo.

A adaptação do novo tarifário (programação, verificação metrológica e selagem dos taxímetros) deverá ocorrer até dia 31 de julho, “avaliando-se periodicamente o reporte dos agendamentos das verificações metrológicas dos taxímetros”.

Desde janeiro de 2013 que não havia atualização das tarifas no transporte em táxi.