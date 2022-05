Netflix. Falta de assinantes leva à demissão de 150 trabalhadores

Os cortes ocorrem numa altura em que a Netflix regista a sua primeira perda de assinantes em mais de uma década de existência e prevê perdas profundas no próximo trimestre.

“Estas mudanças são impulsionadas principalmente por necessidade de negócios e não pelo desempenho individual, o que as torna especialmente difíceis, pois nenhum de nós quer dizer adeus a esses grandes colegas”, escreve disse a plataforma de 0streaming’ na nota divulgada na terça-feira.

A Netflix demitiu cerca de 150 pessoas, sobretudo nos Estados Unidos, anunciou a empresa. As demissões representam perto de 2% da força de trabalho nos EUA e no Canadá.

Pacote mais barato em análise

Na sequência das quebras, a Netflix já anunciou que irá ter mais atenção aos gastos e introduzir um nível mais barato de adesão, suportado por anúncios.

“Estamos a tentar ser inteligentes e prudentes” para podermos reduzir o aumento da despesa e “refletir as realidades do crescimento da receita do negócio”, afirmou o diretor financeiro da empresa, Spencer Neumann, aos investidores há umas semanas.