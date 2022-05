Eurostat confirma. Portugal tem o maior crescimento económico da UE

A economia da Zona Euro cresceu 5,1% no primeiro trimestre e a da UE 5,2%, com Portugal a registar a maior subida homóloga do PIB (11,9%) entre os Estados-membros, segundo o Eurostat.

Segundo dados divulgados pelo serviço estatístico da União Europeia, o crescimento homólogo do Produto Interno Bruto (PIB) acelerou para os 5,1% e no bloco europeu para os 5,2%, depois de terem avançado, respetivamente 4,7% e 4,9% no trimestre anterior.

Na variação em cadeia, o PIB cresceu 0,3% na Zona Euro (em linha com os últimos três meses de 2021) e 0,4% na UE (uma ligeira baixa face aos 0,5% do período anterior.