"Este negócio não pode continuar". Musk avisa Twitter sobre contas falsas

O dono da Tesla e homem mais rico do mundo, Elon Musk, avisou que o negócio para a compra do Twitter por 41,14 mil milhões de euros não avançará até que a empresa mostre provas de que contas falsas e de “spam” representam menos de 5% dos utilizadores da rede social.

Musk, que tinha anunciado na passada semana que a aquisição estava “temporariamente suspensa”, referiu que a sua oferta se baseia nos números avançados pelo Twitter a reguladores norte-americanos e que a rede social se recusou a mostrar provas dos relatórios enviados aos reguladores norte-americanos.

“São 20% de contas falsas ou de spam, quatro vezes acima do que o Twitter alega, e pode ser muito superior. A minha oferta baseia-se nos relatórios do Twitter à SEC [Comissão de Valores Mobiliários] estarem corretos. Ontem, o CEO do Twitter recusou publicamente mostrar provas de números abaixo dos 5%. Este negócio não pode continuar enquanto não o fizer”, escreveu o multimilionário na rede social.