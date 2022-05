Av. da Liberdade sem trânsito ao domingo terá impacto até 20% na economia

"É, de facto, um impacto negativo muito grande a todos os níveis. A nível do emprego, a nível da vida económica das empresas, após uma pandemia de dois anos. Esta medida tem um impacto que se estima de 18% a 20% de impacto negativo na atividade económica na avenida, e com muito impacto sobretudo no emprego ", disse à Lusa Pedro Leal, presidente da associação Avenida da Liberdade, que representa lojas, hotéis, restaurantes e serviços.

A associação reuniu-se hoje com o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, a quem manifestou a sua discordância com as mudanças no trânsito na cidade aprovadas pela autarquia na quarta-feira e que preveem a proibição de circulação automóvel naquela artéria aos domingos e feriados.

O representante da associação sublinhou que nem todas as lojas da avenida abrem ao domingo, mas "as lojas que abrem deixarão de abrir e as salas de espetáculos, que abrem para várias sessões, deixarão de abrir ou farão apenas uma sessão".

A associação já pediu também reuniões com o PS e o Livre para manifestar esta insatisfação.

"Acreditamos que serão tomadas outras iniciativas para levar à reversão desta decisão, que nos parece descabida", destacou.

Em reunião privada do executivo camarário, a iniciativa "Contra a guerra, pelo clima: proposta pela redução da dependência dos combustíveis fósseis na cidade de Lisboa" foi aprovada com sete votos contra da liderança PSD/CDS-PP, duas abstenções dos vereadores do PCP e oito votos a favor: cinco do PS, um do Livre, um do BE e um da vereadora independente eleita pela coligação PS/Livre.

Entre as medidas está a reativação do programa "A Rua é Sua", alargando a outros locais da cidade e prolongando o período em vigor, nomeadamente através da "eliminação do trânsito automóvel na Avenida da Liberdade em todos os domingos e feriados (anteriormente apenas último domingo de cada mês)".

Foi decidido ainda que o corte do trânsito automóvel aos domingos deve ser alargado a todas as freguesias, aplicando-se a "uma artéria central (ou mais) com comércio e serviços locais, para que todos os fregueses de toda a cidade possam experimentar fazer as suas deslocações de proximidade a pé de forma segura e confortável sem necessitar do automóvel próprio", lê-se na proposta do Livre, sugerindo também a promoção de consulta e participação pública para a transformação definitiva dos espaços nas diferentes freguesias, no sentido de alargar as áreas pedonais.