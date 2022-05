​FMI revê em alta inflação e crescimento da economia portuguesa

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aponta para um crescimento de 4,5% este ano, acima dos 4% estimados há apenas um mês. Já a inflação deverá ficar este ano nos 6%. São números avançados esta segunda-feira pela missão a Portugal dos técnicos do FMI.



Em comparação com outras previsões, o FMI mostra-se mais pessimista. Este crescimento fica abaixo das estimativas do Governo para este ano (4,9%) e ainda mais longe das perspetivas da Comissão Europeia, que hoje anunciou um crescimento de 5,8%.

O FMI diz que o crescimento português foi corrigido em alta porque a economia "ganhou terreno em 2021, após uma recessão profunda induzida pela pandemia". Apesar de ter sido mais atingida que a zona euro, através do turismo, a "resposta decisiva" das políticas públicas, alavancadas pela União Europeia e pelo Banco Central Europeu, "ajudaram a moderar os efeitos da pandemia sobre famílias e empresas".

FMI rejeita aumento salarial

Os técnicos do FMI alertam, no entanto, para a guerra na Ucrânia, que representa “um novo choque, que vai penalizar a recuperação e aumentar os preços”.

Ainda assim, "a inflação ao nível dos salários permanece contida", estando "muito abaixo do resto da zona euro". Um cenário que afasta efeitos secundários, que revelam maiores pressões inflacionistas.

Segundo a instituição, Portugal deverá fechar 2022 com uma inflação média anual de 6%, muito acima dos 4% apontados pelo Governo. Mas no próximo ano já é esperada uma inversão desta trajetória de subida dos preços, liderada pela descida dos preços energéticos e alimentares. Na energia a descida pode até começar já no segundo semestre deste ano, “ainda que de forma lenta".

Sobre os aumentos salariais pedidos pelos sindicatos e alguns partidos, o FMI coloca-se ao lado do executivo de António Costa, na decisão de não avançar com um aumento intercalar na função pública.

Os riscos

Entre 2022 e 2023 a revisão em baixa do crescimento chega a um ponto percentual, face aos números antes da guerra. Mas, em comparação com o World Economic Outlook do último mês, o crescimento para este ano foi revisto em alta.

O que explica esta melhoria? O consumo interno, com as famílias a recorrerem à poupança acumulada durante a pandemia, o investimento público no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e a retoma do turismo, que deve atingir o nível pré-pandemia já no próximo ano.