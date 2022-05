Trabalho. Governo aberto a estudo-piloto sobre semana de quatro dias

O secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, admite que o Governo está disponível para ponderar novas formas de organização do trabalho, nomeadamente, a semana de quatro dias, e vê com bons olhos a realização de um estudo-piloto.

“A disponibilidade do Governo para pensar novas formas de organização do trabalho, nomeadamente a questão da semana dos quatro dias, existe, sabendo que temos de responder a uma pluralidade de situações que não se esgotam apenas e só num determinado perfil dessa mesma organização”, afirmou, em resposta a Rui Tavares, do Livre, que propôs um estudo-piloto sobre a matéria.

“A ideia de podermos promover um estudo-piloto, de podermos ancorar as respostas futuras em dados mais concretos é o que o Governo quer fazer, de uma forma sustentada e não voluntarista”, adiantou o secretário de Estado.

Miguel Fontes participou, nesta sexta-feira, na audição parlamentar da equipa do Ministério do Trabalho e da Segurança Social no âmbito do Orçamento do Estado para 2022.

Na mesma audição esteve o secretário de Estado da Segurança Social, que, a propósito de sustentabilidade financeira do setor, reafirmou a ideia já anunciada pela ministra Ana Mendes Godinho de se constituir uma comissão para analisar a diversificação das fontes de financiamento e de forma mais abrangente, refletir sobre o modelo de financiamento da Segurança Social.

O objetivo é ter um relatório pronto até ao fim do primeiro trimestre do próximo ano, para depois trabalhar com os parceiros sociais e partidos, antes de apresentar uma proposta legislativa, afirmou Gabriel Bastos.