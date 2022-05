Medina admite que subida dos juros vai dificultar financiamento e pagamento de empréstimos

O ministro das Finanças admitiu esta sexta-feira que a previsível subida dos juros é um fator externo que vai dificultar ainda mais a vida das famílias e das empresas portuguesas, com consequências, nomeadamente, no pagamento dos empréstimos.

O alerta de Fernando Medina foi feito na última audição parlamentar ao Governo, no âmbito da ronda de audições da fase de especialidade do Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022). O ministro garantiu que Portugal vai cumprir a meta do crescimento, apesar do cenário que se perspetiva com o esperado aumento dos juros.

“Sabemos que o aumento de preços já pesa sobre os orçamentos das famílias e das empresas e não sabemos, com certeza e rigor, quando regressaremos à normalidade”, afirmou, lembrando que “as perspetivas da subida de juros na zona euro são também cada vez mais evidentes”.

Fernando Medina recordou que esta semana, “a presidente do BCE sinalizou de novo essa intenção já no inicio do verão”.