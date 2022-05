Gasóleo desce 7 cêntimos e gasolina sobe na segunda-feira

O preço do gasóleo vai sofrer uma descida a rondar os 7 cêntimos por litro e a gasolina subir 1 cêntimo na próxima segunda-feira, segundo as previsões do Ministério das Finanças, divulgadas esta sexta-feira

As taxas do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) vão manter-se na próxima semana, com o alívio da carga fiscal a totalizar 21,5 cêntimos por litro no gasóleo e 22,5 cêntimos na gasolina, indica a tutela.

"Na próxima semana, as taxas unitárias do ISP ficarão inalteradas, mantendo-se a aplicação dos descontos atualmente em vigor", anunciou, em comunicado, o ministério tutelado por Fernando Medina.

Segundo a mesma nota, o alívio da carga fiscal sobre os combustíveis, incluindo o mecanismo semanal de revisão de ISP e redução das taxas unitárias para o equivalente a uma taxa de IVA de 13%, vai manter-se em 21,5 cêntimos por litro no caso do gasóleo e em 22,5 cêntimos por litro na gasolina.

A situação será reavaliada em 20 de maio, adiantou o Governo.