"Cryptocrash". Mercado de criptomoedas perde 193 mil milhões de euros num dia

Viveu-se hoje uma quinta-feira negra no mercado de criptomoedas, com possível efeito de contágio em outros ativos financeiros tradicionais.

Alguns dos ativos digitais mais negociados, como a etherum ou a cardano, acumulam também quedas pronunciadas.

O mercado de criptomoedas perdeu 200.000 milhões de dólares (193.000 milhões de euros) de valor acumulado, durante o dia de hoje.

O valor de mercado combinado de todas as criptomoedas agora é de 1,12 triliões de dóalres, cerca de um terço do valor de novembro, com mais de 35% dessa perda chegando esta semana.